У мережі показали, як відомі красуні підкоригували свою зовнішність за допомогою пластичних хірургів і косметологів.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці в Instagram, присвяченій новинам про життя селебріті, опублікували добірку фотографій з рубрики "тоді і зараз". На колажах показали, як змінилися знамениті красуні з віком і від рук хірургів і косметологів.

Так, в добірку потрапили такі знаменитості, як співачка Дженніфер Лопес, актриса Блейк Лайвлі, світська діва Кім Кардашьян, модель Белла Хадід і її сестра модель Джіджі Хадід. Також в добірці є актриса Меган Фокс, співачка Майлі Сайрус, сестри-моделі Кендалл і Кайлі Дженнер, а також світська левиця Періс Хілтон.

На знімках можна побачити, що красуні здорово попрацювали над своєю зовнішністю – хтось підкоригував ніс, хтось "надув" губи, ще деякі зробили підтяжки обличчя та інші процедури краси.

У коментарях почалося бурхливе обговорення цієї добірки знімків зірок: "Всі носи собі кроять", "Походу тільки Хілтон ніс не робила", "Хірурги і косметологи творять чудеса", "Як на мене змінилася у всіх тільки форма брів", "Всіх пов'язує одне. Брови стали більше", "У всіх носи зроблені і у багатьох ще й губи", "Спасибі пластичним хірургам", "У всіх погляди змінилися", "Носи і губи у всіх нові".

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