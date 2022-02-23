Как сообщает Politeka.net, на странице в Instagram, посвященной новостям о жизни селебрити, опубликовали подборку фотографий из рубрики "тогда и сейчас". На коллажах показали, как изменились знаменитые красотки с возрастом и от рук хирургов и косметологов.
Так, в подборку попали такие знаменитости, как певица Дженнифер Лопес, актриса Блейк Лайвли, светская дива Ким Кардашьян, модель Белла Хадид и ее сестра модель Джиджи Хадид. Также в подборке есть актриса Меган Фокс, певица Майли Сайрус, сестры-модели Кендалл и Кайли Дженнер, а также светская львица Перис Хилтон.
На снимках можно увидеть, что красотки здорово поработали над своей внешностью – кто-то подкорректировал нос, кто-то "надул" губы, еще некоторые сделали подтяжки лица и другие процедуры красоты.
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В комментариях началось бурное обсуждение этой подборки снимков звезд: "Все носы себе кроят", "Походу только Хилтон нос не делала", "Хирурги и косметологи творят чудеса", "Как по мне поменялась у всех только форма бровей", "Всех связывает одно. Брови стали больше", "У всех носы сделаны и у многих ещё и губы", "Спасибо пластическим хирургам", "У всех взгляды изменились", "Носы и губы у всех новые".
Напомним, 52-летняя Лопес в крошечном костюме разозлила неловким видом: "Пора остепениться".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян показала свои самые дорогие вещи, впечатлив "размахом": "Вот это роскошь".
Также Politeka писала, что Белла Хадид и Кендалл Дженнер выставили пикантные места на публике: "Ангелы вышли на охоту".