В сети показали, как известные красотки подкорректировали свою внешность с помощью пластических хирургов и косметологов.

Как сообщает Politeka.net, на странице в Instagram, посвященной новостям о жизни селебрити, опубликовали подборку фотографий из рубрики "тогда и сейчас". На коллажах показали, как изменились знаменитые красотки с возрастом и от рук хирургов и косметологов.

Так, в подборку попали такие знаменитости, как певица Дженнифер Лопес, актриса Блейк Лайвли, светская дива Ким Кардашьян, модель Белла Хадид и ее сестра модель Джиджи Хадид. Также в подборке есть актриса Меган Фокс, певица Майли Сайрус, сестры-модели Кендалл и Кайли Дженнер, а также светская львица Перис Хилтон.

На снимках можно увидеть, что красотки здорово поработали над своей внешностью – кто-то подкорректировал нос, кто-то "надул" губы, еще некоторые сделали подтяжки лица и другие процедуры красоты.

В комментариях началось бурное обсуждение этой подборки снимков звезд: "Все носы себе кроят", "Походу только Хилтон нос не делала", "Хирурги и косметологи творят чудеса", "Как по мне поменялась у всех только форма бровей", "Всех связывает одно. Брови стали больше", "У всех носы сделаны и у многих ещё и губы", "Спасибо пластическим хирургам", "У всех взгляды изменились", "Носы и губы у всех новые".

Напомним, 52-летняя Лопес в крошечном костюме разозлила неловким видом: "Пора остепениться".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян показала свои самые дорогие вещи, впечатлив "размахом": "Вот это роскошь".

Также Politeka писала, что Белла Хадид и Кендалл Дженнер выставили пикантные места на публике: "Ангелы вышли на охоту".