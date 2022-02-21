Знаменитая исполнительница выбрала довольно неоднозначный наряд для своего выступления, чем спровоцировала споры в сети.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес недавно появилась на премьере фильма, которого ждала очень долго. В новой комедии она снялась с не менее знаменитыми коллегами, рекламировала выход при помощи коротких роликов, а также упоминала на концертах.

Причем кадры с концертов были использованы для фильма, в котором Лопес сыграла главную роль. Поклонники в этот раз решили обсудить внешность Дженнифер, которая без стеснения плясала на сцене в слишком открытом костюме и блестках.

Вид 52-летней Лопес, что не скрывала свои формы, немало удивил поклонников, ведь такой наряд едва ли можно назвать приличным:

«Поздравляем лучшую с праздником🔥👏; путешествует своими формами; Я люблю тебя, Джо, но поднимать себя до такого уровня; Я просто обожаю Джейло; Я одержим всем саундтреком.❤; Очень милый фильм,❤; Моя песенная мечта 🔥; 🔥🔥мой кумир!..Не слишком ли это смело? 😮; смотрится вульгарно; пора остепениться» - пишут в сети.

Также мы писали, Лопес удивила внешностью на мероприятии по случаю премьеры этого фильма. Ее Лопес посетила вместе с возлюбленным, однако именно ее цветущий и яркий внешний вид привлек больше всего внимания.

Дженнифер выбрала дизайнерской платье с вышивкой и кружевами, которое больше похоже на свадебное, чем на обычный вечерний наряд. Причем артистка решила дополнить образ маленькими туфлями на шпильке и серебряным клатчем.

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