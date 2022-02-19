Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян решила снова поучаствовать в шоу, которое снимала годами со своей семьей. Она выставляла почти каждый свой шаг напоказ и с сестрами вела жизнь на камеру, однако спустя долгие годы семейство Кардашьян решило прекратить трансляцию их жизни для всех.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тем не менее, спустя полгода было снова принято решение возобновить съемки и поговорить о том, что происходит в семье. Мать Ким Кардашьян также решила показать интересный факт из жизни дочери. Самыми дорогими вещами дома оказались сборники альбомов с жизнью детей.
«Ким делится своими самыми дорогими вещами с @voguemagazine в последней серии #ObjectsofAffection!» - высказалась мама Ким.
Галкин "спалил" Пугачеву с дочерью за интересным занятием: "Никому не рассказывай"
Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни": "Соответствуют тому, какой…"
Оборвалась жизнь известной российской актрисы и певицы: коллеги сообщили печальную весть
Похудевшая на 35 кг Зарицкая из KAZKA в новом модном образе вызвала восторг: "Настоящая панкуха"
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
В сети отвечают: «Ким действительно такая милая мама 🥺; 😍Вот это роскошь. Мне очень нравится идея с альбомом для вырезок! Детали такие милые; ❤️ Это очень дорого, особенно быть такой занятой мамой. Кидос; Я вижу Канье 😂; Мне нравится эта концепция, когда у меня есть дети 💕; Ее голос такой успокаивающий; Мне это нравится! Где она их взяла? 😍😍; Ким такая милая 😭 я бы хотела, чтобы она была моей мамой».
Как известно, у Ким есть собственный бренд одежды, который она активно развивает. Изначально бренд специализировался на выпуске удобного нижнего белья для женщин с разными типами фигуры, однако в нем стали появляться и другие элементы одежды.
Напомним, Ким Кардашьян в микро-купальнике впечатлила новым стилем.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян высмеяли из-за поведения в примерочной с ребенком.
Также Politeka писала, что Кардашьян после пижамы и купальников примерила неожиданный образ, все в черном.