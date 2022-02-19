Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян решила снова поучаствовать в шоу, которое снимала годами со своей семьей. Она выставляла почти каждый свой шаг напоказ и с сестрами вела жизнь на камеру, однако спустя долгие годы семейство Кардашьян решило прекратить трансляцию их жизни для всех.

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Тем не менее, спустя полгода было снова принято решение возобновить съемки и поговорить о том, что происходит в семье. Мать Ким Кардашьян также решила показать интересный факт из жизни дочери. Самыми дорогими вещами дома оказались сборники альбомов с жизнью детей.

«Ким делится своими самыми дорогими вещами с @voguemagazine в последней серии #ObjectsofAffection!» - высказалась мама Ким.

В сети отвечают: «Ким действительно такая милая мама 🥺; 😍Вот это роскошь. Мне очень нравится идея с альбомом для вырезок! Детали такие милые; ❤️ Это очень дорого, особенно быть такой занятой мамой. Кидос; Я вижу Канье 😂; Мне нравится эта концепция, когда у меня есть дети 💕; Ее голос такой успокаивающий; Мне это нравится! Где она их взяла? 😍😍; Ким такая милая 😭 я бы хотела, чтобы она была моей мамой».

Как известно, у Ким есть собственный бренд одежды, который она активно развивает. Изначально бренд специализировался на выпуске удобного нижнего белья для женщин с разными типами фигуры, однако в нем стали появляться и другие элементы одежды.

Напомним, Ким Кардашьян в микро-купальнике впечатлила новым стилем.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян высмеяли из-за поведения в примерочной с ребенком.

Также Politeka писала, что Кардашьян после пижамы и купальников примерила неожиданный образ, все в черном.