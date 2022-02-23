Як повідомляє Politeka.net, відома українська дизайнер і найкраща подруга Насті Каменських Анна Андрійчук дала чергове інтерв'ю ютуб-каналу "Олицька", в якому знову говорила про розлучення і його причини. Серед іншого, відповідаючи на запитання ведучої, Аня розповіла про свої ревнощі.

Виявилося, що в одному з минулих інтерв'ю її колишній чоловік Позитив (Олексій Завгородний) висловив претензію до того, що Андрійчук була дуже ревнивою. На це дівчина відповіла:

"А я і не приховую! Звичайно, я ревнувала. Ну слухай, ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що ревнощів без приводу не буває. Я адекватна, нормальна людина-коли був привід, звичайно, так, я ревнувала", - зізналася Анна.

Також вона розповіла, що не рилася в телефоні Позитив під час їхнього шлюбу. "Я ніколи ніде не рилася, не шукала. Телефон не перевіряла, але була одна ситуація, коли у мене зламався телефон, і мені довелося залізти в його телефон. Коли я побачила щось, що мені не сподобалося, я зрозуміла, що це було в перший і в останній раз. Я таким не займалася", - заявила Андрійчук.

Нагадаємо, Андрійчук зізналася, чому вони з Позитивом не спілкуються після розлучення: "Навіть дуже добре".

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