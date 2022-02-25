Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу" Леся Нікітюк висловилася про напружену ситуацію в Україні. Спочатку артистка написала, що Путін почав війну з її країною і попросила аудиторію, яка проживає в РФ, розповісти всім, що Україну і правда бомблять.

"Боже, це все не сон. Доброго ранку, народ РФ, як ваша ніч пройшла, ви спали? А ми ні! Зупиніть це, поки не пізно!» - написавши Никитюк вранці в Instagram.

А вже ввечері Нікітюк зробила ще одне звернення: «ніколи не замислювалася в значенні фрази "На добраніч". І тільки тепер розумію, як цей вислів багато значить для нас. Геть з України! Геть" - пише Леся Нікітюк.

Ми писали, зараз багато артистів з різних країн і куточків світу починають масово висловлюватися на адресу агресії Росії в бік України. Не змогла пройти повз і голлівудська актриса і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі.

Джолі вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців, вона не стала мовчати і написала звернення в Instagram.

За словами зірки, вона, як і багато хто з людей зараз, молиться за людей нашої країни і стурбована жахливими подіями:

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