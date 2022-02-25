Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль не змогла стримати сліз і висловилася з приводу того, що відбувається в Україні. На другий день після нападу Росії, артистка слізно звернулася до всіх, хто бачить її сторіс і може поширити інформацію.
"Будь ласка, всі, хто дивиться мене-поширіть інформацію! Я хочу закликати всіх вас! Будь ласка, бережіть себе в ці два дні, я пишаюся нашими чоловіками. Дівчата, жінки, не виходьте нікуди.
Зрозумійте, ви не заслужили бути в такому ізольованому світі! Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми будемо відкриті! Я хочу звернутися до всіх, що чує. Росіяни, такого не повинно бути!» - у сльозах записала відеозвернення Кароль.
Також Леся Нікітюк висловилася про напружену ситуацію в Україні. Спочатку артистка написала, що Путін почав війну з її країною і попросила аудиторію, яка проживає в РФ, розповісти всім, що Україну і правда бомблять.
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"Боже, це все не сон. Доброго ранку, народ РФ, як ваша ніч пройшла, Ви спали? А ми ні! Зупиніть це, поки не пізно!» - написавши Никитюк вранці в Instagram.
А вже ввечері Нікітюк зробила ще одне звернення: «ніколи не замислювалася в значенні фрази»На добраніч". І тільки тепер розумію, як цей вислів багато значить для нас. Геть з України! Геть " - пише Леся Нікітюк.
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