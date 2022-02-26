Як повідомляє Politeka.net, в Instagram артист поділився своїми емоціями про те, що відбувається.

"Це найстрашніший сон наяву! Сьогодні по всій моїй рідній країні люди прокинулися від вибухів, сирен, військової тривоги. Це так страшно! Майбутнє немов розсипається на шматочки з кожним пострілом, з кожним вибухом. Ми ж люди! Наші серця в унісон стукають. Поки ще стукають! Я не можу повірити у все, що відбувається, але це-правда! Сьогодні російська армія атакувала наші мирні українські землі! Навіщо? За що? Що ви творите?",- зазначив артист.

Також Дмитро Монатік опублікував відео, де зібрав кадри подій за останні два дні. Артист записав звернення до російської влади і російських шанувальників.

"Ви цього хотіли,

російська влада?

Допомогти нам так сильно?

Не дати нам впасти?



Ви так це бачите,

російська влада?

Крики наших дітей —

це ваша пристрасть?



Я знаю, в Росії є добрі люди

Вони не дозволять такому пройти стороною.



Про це кричіть.

Прошу, не мовчіть.

Поки кричать наші діти від вибухів —

Зрозумійте…

Хоча б слова —

ваша правда,

сміливість відтепер…

Ви так потрібні нам,

Потрібні Україні.

Нагадаємо, що в офісі президента прокоментували відмову від переговорів з росіянами: «неприйнятні для України умови».

А ще Politeka писала, що ворожа авіація скидає вибухонебезпечні іграшки: заява влади.