Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко написала зворушливі слова про свого чоловіка, який пішов на війну, і розповіла про його передчуття.

Марічка Падалко і громадський діяч Єгор Соболєв стали спілкуватися з 2004 року, пізніше вони стали зустрічатися, а в 2007 році на світ з'явився їх первісток Михайло, передає Politeka.net.

У новому пості Instagram телеведуча розповіла, що чоловік відправився на війну.

"Люблю, переживаю і вірю в перемогу 🇺 🇦

Я не знаю, як витримують жінки, у яких чоловіки на фронті роками. Як можна відволікатися від думок "чи живий", не дивитися постійно в телефон, не перевіряти, коли останній раз був в Мережі. Мені цей тиждень здається вічним", - написала Марічка Падалко.

За словами зірки ТБ, її чоловік відчував, що буде війна, і з літа їздив на військові збори. Марічка зізнається, що вона сварилася з чоловіком при обговоренні плану "Б", їй не подобалося, що чоловік купує спальники, робить запаси для тривожної валізи. Тепер телеведуча розуміє дії чоловіка.

"Мої друзі, теж скептично ставилися до Єгора закликів готуватися, тепер запитують,"а що говорить Єгор?"

Тому скажу, що він каже, що Україна обов'язково переможе!!! (Фото з тренувань тероборони ще до початку війни)", - пише Марічка Падалко.

"От справжній депутат. А не ті, що тікали. С**куни", - написав один із коментаторів, на що телеведуча відповіла, мовляв, він уже давно не депутат, не має значення, хто є хто.

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