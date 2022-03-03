Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко написала трогательные слова о своем муже, который пошел на войну, и рассказала о его предчувствиях.

Маричка Падалко и общественный деятель Егор Соболев стали общаться с 2004 года, позже они стали встречаться, а в 2007 году на свет появился их первенец Михаил, передает Politeka.net.

В новом посте Инстаграм телеведущая рассказала, что муж отправился на войну.

"Люблю, переживаю и верю в победу🇺🇦

Я не знаю, как выдерживают женщины, у которых мужчины на фронте годами. Как можно отвлекаться от мыслей «жив ли», не смотреть постоянно в телефон, не проверять, когда последний раз был в сети. Мне эта неделя кажется вечной", - написала Маричка Падалко.

По словам звезды ТВ, ее муж чувствовал, что будет война, и с лета ездил на военные сборы. Маричка признается, что она ссорилась с мужем при обсуждении плана "Б", ей не нравилось, что супруг покупает спальники, делает запасы для тревожного чемодана. Теперь телеведущая понимает действия мужа.

"Мои друзья, тоже скептически относившиеся к Егору призывов готовиться, теперь спрашивают, «а что говорит Егор?»

Поэтому скажу, что он говорит, что Украина обязательно победит!!! (Фото по тренировкам Теробороны еще до начала войны)", - пишет Маричка Падалко.

"Вот настоящий депутат. А не те, что убегали. С**куны", - написал один из комментаторов, на что телеведущая ответила, мол, он уже давно не депутат, не имеет значение, кто есть кто.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко похвасталась неожиданным талантом, видео с отдыха

Как сообщала Politeka, ведущая "1+1" Падалко поделилась особенным кадром с мужем

Также Politeka писала, что Маричка Падалко в прямом эфире заговорила по-грузински