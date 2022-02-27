Телеведущая Маричка Падалко, звезда 1+1, показала фото с мужем и рассказала, какой сегодня для семьи дом.

Как пишет Politeka.net, Россия ведет войну против Украины четвертые сутки. Телеведущая Маричка Падалко показала своего мужа, с которым сделала фото незадолго до начала российского вторжения.

"Моему мужу сегодня 45. Мне сегодня 46. Это последнее наше фото для нападения России. У нас были совсем другие планы на день рождения. Но в первый раз за все годы в этот день мы не увиделись. Потому что сейчас план у всех один – победить в этой войне. И каждый помогает на своем месте!

Затем отпразднуем

Держимся, друзья", - написала Маричка.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"C Днем рождения! Мы в Запорожье. Нас начали атаковать. Очень надеемся, что будем живы. Дай нам Бог всем выстоять в этой войне. Всем силам и мирному небу", "Приветствую, здоровье вам, счастье, и всем нам безоблачного неба", "Держитесь Маричко! С днем рождения Вас и мужа! Дай Бог , чтобы был мир на нашей матери Украины".

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