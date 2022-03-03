Оля Полякова не стала стримуватися, звертаючись до росіян і намагаючись донести їм правду про напад РФ на Україну.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова продовжує висвітлювати тему нападу Росії на територію України і дасть жорстку відсіч всім коментаторам, які пишуть образливі промови на її адресу і на адресу країни. Артистка закликає одуматися росіян і нарешті прийти до тями.

«24 лютого Росія почала війну проти України. Росіяни, це і ваша війна, від якої вже страждає і буде страждати ваше мирне населення: попереду безробіття, злидні і міжнародна ізоляція.

Коли оголосять мобілізацію, ваших чоловіків заберуть на війну в Україну, де їх ніхто не чекає, де вони будуть виконувати накази стріляти по житлових районах і, швидше за все, зустрінуть свою смерть. Але ви про це навіть не дізнаєтеся, адже російський уряд приховує результати війни і хоче, щоб ви продовжували покірно мовчати.

Якщо ви не зупините цю війну зараз, завтра вона прийде в ваш будинок і знищить життя ваших дітей.

Але в ваших силах все змінити. Не мовчіть! Виходьте сьогодні о 19: 00 на площі своїх міст - це шанс врятувати майбутнє вашої країни та ваших дітей. #скажи_россиянам_правду» - пише Полякова під новим кадром.

Відзначимо, багато блогерів приєдналися до співачки і активно публікують в мережі кадри розрухи міст рідної країни, щоб росіяни нарешті зрозуміли, де справжній ворог. У Росії тим часом запевняють, що не стріляли по мирних жителях, тоді як відео і фото докази говорять про очевидну брехню.

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