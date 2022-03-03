Оля Полякова не стала сдерживаться, обращаясь к россиянам и пытаясь донести им правду о нападении РФ на Украину.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова продолжает освещать тему нападения России на территорию Украины и дажет жесткий отпор всем комментаторам, которые пишут оскорбительные речи в ее адрес и в адрес страны. Артистка призывает одуматься россиян и наконец-то прийти в себя.

«24 февраля Россия начала войну против Украины. Россияне, это и ваша война, от которой уже страдает и будет страдать ваше мирное население: впереди безработица, нищета и международная изоляция.

Когда объявят мобилизацию, ваших мужчин заберут на войну в Украину, где их никто не ждёт, где они будут выполнять приказы стрелять по жилым районам и, скорее всего, встретят свою смерть. Но вы об этом даже не узнаете, ведь российское правительство скрывает результаты войны и хочет, чтобы вы продолжали покорно молчать.

Если вы не остановите эту войну сейчас, завтра она придет в ваш дом и уничтожит жизни ваших детей.

Но в ваших силах все изменить. Не молчите! Выходите сегодня в 19:00 на площади своих городов - это шанс спасти будущее вашей страны и ваших детей. #скажи_россиянам_правду» - пишет Полякова под новым кадром.

Отметим, многие блогеры присоединились к певице и активно публикуют в сети кадры разрухи городов родной страны, чтобы россияне наконец-то поняли, где настоящий враг. В России тем временем уверяют, что не стреляли по мирным жителям, тогда как видео и фото доказательства говорят об очевидной лжи.

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