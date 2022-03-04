Настя Каменських спробувала пояснити росіянам головну проблему їхнього суспільства, а також засудила пасивність, на тлі того, що відбувається в Україні.

Як передає Politeka.net, Настя Каменських звернулася до росіян і спробувала звернути їхню увагу на кілька важливих тем. Зокрема, мова зайшла про людей, які підтримують політику РФ.

"Почитайте, обміркуйте, подивіться будь-які джерела, крім вашого ТБ. Ви зрозумієте відповідь на ці питання. Так вам складно усвідомити після стількох років пропаганди і брехні, але це той момент, коли пора від неї вам позбавлятися заради вашого ж майбутнього.

Мами Росії, зупиніть війну, не бійтеся, вас багато! Ви зможете повернути своїх дітей. Ви зможете не відправити нових солдатів, тут не чекають їх. Наші хлопці змушені стріляти у відповідь, забирати в полон ваших. Їх тут годують, поять, і якщо ви зупините війну - є шанс побачити їх. а ваша влада відправляє мобільні крематорії за вашими солдатами. Просто щоб знищувати загиблих, і вам навіть не скажуть, де вони померли. Зупиніть! БЛАГАТИ. Наші налаштовані рішуче, вони захищають дітей і населення України і з кожним днем рішучість українських військових і волонтерів зростає і зростає.

Не вбивайте своїх дітей мовчанням. Вас багато і ви зможете не допустити, щоб ще більше ваших чоловіків не відправили сюди!! Щоб санкції остаточно не зруйнували вашу країну. Ваші хлопці здаються в полон, тому що бачать, що в Україні ЛЮДИ, тут немає нацистів, до них наші ставляться краще ніж ваші. Невже цього не достатньо, щоб ви зрозуміли, що потрібно зупинити цю війну. Не робіть так, щоб життя громадян і дітей всієї вашої країни залежали від рішень однієї людини» - висловилася Настя.

Також чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк привітав їх дочку Ганна, якій 2 березня виповнилося 20 років. День народження дівчини цього року випав на дуже важкий час.

"Дорога донечка, наша кровинушка! З днем народження, з 20-річчям! Бажаю справжнього жіночого щастя! Головне зараз пережити цей страшний час, вижити!» - написав Борисюк на своїй сторінці в Instagram і поділився сімейними фото.

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