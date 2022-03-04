Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук - українська ведуча на ТБ, яка в минулому сезоні замінила Тіну Кароль в "Танцях з зірками". Зірка одружена з бізнесменом-мільйонером Алмазом, зараз вона не в Україні, але дуже хоче допомогти жителям.

"Ми повинні допомагати! 🇺🇦. Кому потрібна допомога в Україні? Хто може допомогти? Пишіть в коментарях!⬇️ Поки ми кооперуємося в Швейцарії і збираємо гуманітарну допомогу, я хочу, щоб моя сторінка в інстаграмі була теж корисна.

❗️Тому, якщо ви в Україні і можете допомогти:

- доставкою їжі або медикаментів

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- перевезення

- фінанси

- поширенням інформації

- чимось іншим

Об'єднуємося, друзі! Разом ми сила 💙 💛 все буде Україна!"- пише Онуфрійчук.

Також Катерина Осадча вирішила обговорити те, як страждають через бойові дії діти і як люди можуть їм допомогти пережити нелегкий час. Записавши звернення, артистка отримала багато відгуків.

"Війна-найжахливіше, що може статися в житті дітей, це можна порівняти з втратою батьків. Через обстріли, завали і страхи війни губляться діти. Ми зробили телеграм канал з пошуку дітей: https://t.me/dity_sos» - писати Катерина.

Нагадавши, ворог несе втрати, здається в полон і кидає техніку: нові дані Генштабу ЗСУ

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