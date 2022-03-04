Телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая замужем за миллионером Алмазом, решила помочь гражданам своей страны и устроила гуманитарную точку, где работает вместе с близкими.

Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - украинская ведущая на ТВ, которая в прошлом сезоне заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками". Звезда замужем за бизнесменом-миллионером Алмазом, сейчас она не в Украине, но очень хочет помочь жителям.

«Мы должны помогать! 🇺🇦. Кому нужна помощь в Украине? Кто может помочь? Пишите в комментариях!⬇️ Пока мы кооперируемся в Швейцарии и собираем гуманитарную помощь, я хочу, чтобы моя страница в инстаграмме была тоже полезна.

❗️Поэтому, если вы в Украине и можете помочь:

- доставкой еды или медикаментов

- перевозками

- финансами

- распространением информации

- чем-то другим

Объединяемся, друзья! Вместе мы сила 💙💛 Все будет Украина!» - пишет Онуфрийчук.

Также Катерина Осадчая решила обсудить то, как страдают из-за боевых действий дети и как люди могут им помочь пережить нелегкое время. Записав обращение, артистка получила много откликов.

«Война – самое ужасное, что может произойти в жизни детей, это можно сравнить с потерей родителей. Из-за обстрелов, завалов и страхов войны теряются дети. Мы сделали телеграмм канал по поиску детей: https://t.me/dity_sos» - пишет Катерина.

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