Как пишет Politeka.net украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук показала в своем миниблоге фотографию, на которой позировала в платье-вышиванке синего цвета с растительным черно-белым орнаментом. Заметно, что фото сделано в Киеве.

"Где бы я ни была, куда бы мы ни ехали, я всегда представляюсь украинкой и каждый раз горжусь этим, и мне приятно чувствовать свою принадлежность к украинскому народу», - написала она.

Иванна Онуфрийчук призвала украинцев быть сильными и ничего не бояться.

«И сейчас, в такие тревожные времена, хочется быть едиными во всем. В вере, в силе, в любви к Родине❤ Уметь отстоять свое и не бояться никого — вот это о нас, об украинцах», - сказала они.

Фолловеры Иванны Онуфрийчук оценили ее образ.

«Все цвета одежды на Вас всегда выглядят особенно», «Молодец. Так держать», «Прекрасно выглядишь», «Очень красивая», - отметили в комментариях.

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