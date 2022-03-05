Як пише Politeka.net, Лідія Таран - популярна українська телеведуча. Зірка, як і більшість знаменитостей, підтримує українців у боротьбі проти російської окупації. Телеведуча в новому пості торкнулася хвору тему, опублікувавши фото з дочкою.
"Виїхати з Києва vs залишитися в місті.
Я поїхала. щоб вивезти дитину. І не повернулася, бо не хочу кидати її саму.
Це нормально.
Я вважаю, що залишилися в місті Всі герої! Особливо допомагають-чим можуть і як можуть армії.
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Ті, хто не мав куди подітися, і просто сидять в місті - теж герої, тому що переживати весь день повітряні тривоги і дивитися, як ворог рівняє міста з землею-це жах.
Всім складно!",- написала Лідія Таран.
Фанати поставили титсячі лайків і написали коментарі:
"Лідусь, ти у своєї дитини-фактично один. І ти повинен про неї подбати", "все прорвемося", " обіймаю, Ліда. Кінець Росії близько".
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