Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна продовжує підтримувати українців у непростий період, адже після нападу окупантів 24-го лютого багато громадян позбулися своїх сімей, дітей і будинків. Зараз в деяких містах ситуація дуже складна і кожен намагається якось підтримати жителів.

В іронічній формі Єфросиніна вирішила висміяти окупантів, які атакують наші землі:

"Російські солдати чекали, що ми їх зустрінемо з піснями!! У мене ось прям чудова пісенька є для них!"- пише Єфросиніна.

У мережі підтримали:

"Слава Україні❤️🇺 🇦; Супер👏; актуально і нехай стане гімном для рашистів і їх гребаной армії️️; Слава Україні 🙏🙏❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦; Слава Україні🇺 🇦; Слава нашим героям🙏 🏻 🇺 🇦; геніально🔥; це реально крута Пісня! 🇺 🇦 💙 💛 ; Гімн Російської армії😂; терміново скажіть мені акорди😂; приголомшливий хіт нашого часу!❤ ️ 🇺 🇦 ; Хто прийде з мечем від нього сам і впаде".

Також ми писали, за словами Столтенберга, союзники допоможуть Україні відстояти закріплене Статутом ООН право на власну самооборону, оскільки Росія-агресор, а Україна захищається.

Крім того, у разі будь-якого нападу на одну з країн, що входить до НАТО, або на територію НАТО, автоматично спрацює ст.5 - й-пункт установчого договору Північноатлантичного альянсу, що обумовлює напад на одного члена НАТО, як агресію щодо всіх країн-членів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що розвідка назвала імена льотчиків Росії, які готуються бомбити Україну.

Також раніше ми інформували про те, що російські окупанти захопили рятувальне судно з українцями.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російська агресія забрала життя 61 дитини.