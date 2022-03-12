Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно була головною героїнею шоу "Холостяка" у другому сезоні продовжує ділитися своїми думками в Instagram і розповідати про життя. Цього разу артистка заговорила про росіян.

"Ізгої і проклятий народ. І країна ваша-лепрозорій. Ось ви хто, росіяни. Після всіх звірств і болю, який ви заподіяли моєму народу і рідній Україні 🇺 🇦 ❤ ️ (в тому числі і своїм мовчанням! ), у мене вже немає сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, що залишилося на території помийної ями під назвою Росія. Ви всі для мене— єдині і так, я маю на це моральне право.

Рівно як і Ви-маєте право мовчати і шикуватися в чергу за шмотками і влаштовувати істерику по Instagram, поки Ваша влада винищує мирне населення України. Вам плювати навіть на те, що заарештовані ваші ж громадяни після мітингів!!! Поки є бутерброд в холодильнику-вам ОК. це дно 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ колись великого і сильного народу. Я б померла від ганьби або покинула країну на вашому місці. Але, на щастя, я на своєму місці, в Україні.

Я проклинаю всіх і кожного, хто мовчав і зберігав нейтралітет. І мені не соромно, і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони-щирі 🙏 🏽 тримайся, Україно 🇺 🇦 " поділилася думками Злато.

Раньше Огневич розповіла, як її періодично накриває хвиля відчаю, туги.

"Я приймаю ці емоції, не жену їх геть. Але потім кажу собі дуже багато мотиваційних слів, підбадьорюю сама себе і стає легше . Я точно знаю з власного досвіду, що я з усім впораюся, що б там не сталося. І я беззастережно вірю в нашу країну, ВСУ і людей, які стали одним цілим 🤍

Кожен день я бачу тисячі людських історій, вони розбивають моє серце! Вперше в житті я зраділа, що у мене немає дитини... бо пережити ті страждання, які переживають наші матері зараз – це жахливо".

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