Как пишет Politeka.net, популярная актриса Анна Саливанчук стала показывать повседневные моменты из свой жизни после того, как приехала к родственникам. В Киеве артистка остаться не смогла по очевидным причинам и теперь ищет хоть какие-то плюсы от неожиданной поездки к близким.

По словам Анны, есть хоть один плюс - она наконец-то увиделась с братом, а так бы они еще не встретились очень и очень долго.

«Как странно в этой жизни все происходит. Если бы не война, я бы наверное еще несколько лет не увидела своих родственников и брата.

Не увидела бы бабушку и тетю. Вот тут еще ко мне брат приехал со своими двумя парнишками. А мы уже очень давно не виделись. Вот так война сделала» - прокомментировала Анна и представила потом семейный кадр с родным братом и детьми.

Ранее Анна решила рассказать, что этот день, восьмое марта, несмотря ни на что, является для нее важным днем. Поскольку это не просто Международный женский день, но еще и день рождения ее отца.

"Мой любимый, единственный папочка" - обратилась Анна.

Впервые за долгое время Анна показала свою семью, своих родителей и обратилась к отцу, которого хотела поздравить. Даже в тяжелое время люди должны находить возможность быть с близкими или уделить им внимание.

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