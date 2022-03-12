Как пишет Politeka.net, многие артисты со своими семьями не стали покидать Украину после нападения оккупантов. Они стараются быть рядом с близкими, родственниками и часто говорят о проблемах публично, призывая других блогеров в Инстаграм не отмалчиваться.
В этот раз Катерина, супруга певца Виктора Павлика, решила показать несколько памятных и теплых кадров из их жизни. Фото были сделаны в разное время, но артист часто выступал в разных городах, в том числе и на территориях до оккупации.
Катерина показала, какой была их жизнь до нападения оккупантов, как они колесили по стране, давали концерты, как Виктор Павлик общался с фанатами и старался поддержать аудиторию.
Ранее Катя Репяхова, жена Виктора Павлика, репостнула пост Маши Ефросининой, которая высказалась о новом зверстве российских войск.
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"Пускай каждый, кто пишет в комментариях «так вам и надо», запомнит навсегда: вы все будете наказаны- за пресмыкание, за соучастие, за слепоту и трусость, которыми пропитана ваша гнилая, запуганная и равнодушная масса…
Мы, Украинцы, свободная нация, никогда не простим вас! Ни одного ребёнка! Ни одной жертвы, ни одной слезинки всех, кто теряет в эти минуты родных и близких!", - написала Маша.
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