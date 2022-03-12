Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила вспомнить, какой была ее жизнь с мужем до событий в родной стране.

Как пишет Politeka.net, многие артисты со своими семьями не стали покидать Украину после нападения оккупантов. Они стараются быть рядом с близкими, родственниками и часто говорят о проблемах публично, призывая других блогеров в Инстаграм не отмалчиваться.

В этот раз Катерина, супруга певца Виктора Павлика, решила показать несколько памятных и теплых кадров из их жизни. Фото были сделаны в разное время, но артист часто выступал в разных городах, в том числе и на территориях до оккупации.

Катерина показала, какой была их жизнь до нападения оккупантов, как они колесили по стране, давали концерты, как Виктор Павлик общался с фанатами и старался поддержать аудиторию.

Ранее Катя Репяхова, жена Виктора Павлика, репостнула пост Маши Ефросининой, которая высказалась о новом зверстве российских войск.

"Пускай каждый, кто пишет в комментариях «так вам и надо», запомнит навсегда: вы все будете наказаны- за пресмыкание, за соучастие, за слепоту и трусость, которыми пропитана ваша гнилая, запуганная и равнодушная масса…

Мы, Украинцы, свободная нация, никогда не простим вас! Ни одного ребёнка! Ни одной жертвы, ни одной слезинки всех, кто теряет в эти минуты родных и близких!", - написала Маша.

Напомним, Звезда "Орла и решки" Птушкин рассказал о своем горе: "У вас когда-нибудь забирали дом?".

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