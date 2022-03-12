Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно была главной героиней шоу "Холостяка" во втором сезоне продолжает делиться своими мыслями в Инстаграм и рассказывать о жизни. В этот раз артистка заговорила о россиянах.

«Изгои и проклятый народ. И страна ваша— лепрозорий. Вот Вы кто, россияне. После всех зверств и боли, которую Вы причинили моему народу и родной Украине🇺🇦❤️ ( в том числе и своим молчанием! ), у меня уже нет сил оправдывать даже то незначительное количество людей, что осталось на территории помойной ямы под названием россия. Вы все для меня— едины и да, я имею на это моральное право.

Ровно как и Вы— имеете право молчать и выстраиваться в очередь за шмотками и устраивать истерику по Инстаграм, пока Ваша власть истребляет мирное население Украины. Вам плевать даже на то, что арестованы ваши же граждане после митингов!!! Пока есть бутерброд в холодильнике— вам ок. Это дно 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ некогда великого и сильного народа. Я бы умерла от позора или покинула страну на Вашем месте. Но, к счастью, я на своём месте, в Украине.

Я проклинаю всех и каждого, кто молчал и сохранял нейтралитет. И мне не стыдно, и я не хочу быть толерантной сегодня. Это страшные слова, но они— искренни 🙏🏽 Держись, Украина 🇺🇦» поделилась мыслями Злата.

Ранее Огневич рассказала, как ее периодически накрывает волна отчаяния, тоски.

"Я принимаю эти эмоции, не гоню их прочь. Но потом говорю себе очень много мотивационных слов, подбадриваю сама себя и становится легче . Я точно знаю по собственному опыту, что я со всем справлюсь, что бы там ни произошло. И я безоговорочно верю в нашу страну, ВСУ и людей, ставших одним целым 🤍

Каждый день я вижу тысячи человеческих историй, они разбивают мое сердце! Впервые в жизни я обрадовалась, что у меня нет ребенка… Ибо пережить те страдания, которые переживают наши матери сейчас – это ужасно".

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