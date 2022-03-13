Олексій Потапенко (Потап) пожартував над російськими пропагандистами, розвеселивши українців у себе в блозі.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко ( Потап) - успішний український продюсер і виконавець. Зірка вирішив розвеселити українців, пожартувавши над російськими пропагандистами у своєму блозі в Instagram.

"Зараз скопіювати запчастини, щоб зробити якісь свої автомобілі. Ми не зможемо зараз зробити якісь свої телефони? Ось ви скептично... Не зможемо, чому? Я не можу зрозуміти, чому... Ну що ми, Тупі, чи що?",- сказала пропагандистка.

Після цього з'явився афроамериканець у відео, який підколів росіян.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Видно відразу, що не Російський, а справжній козак", "Ой, темношкірий красень"," Слава України", " яке днище! Та все зможете - з гівна і палиць", "Все Буде Україна".



