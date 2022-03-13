Про це у своєму Фейсбук повідомило Міністерство закордонних справ України.
За підсумками Паралімпійських ігор в Китаї збірна України посіла друге місце в медальному заліку. Всього українські паралімпійці завоювали 29 медалей. З них 11 були золотими, 10 – срібними і 8 – бронзовими.
"Це абсолютний рекорд для України. Вітаємо і неймовірно пишаємося!", - йдеться в публікації МЗС.
Про велике досягнення української збірної повідомили у своєму Instagram і артисти»Дизель шоу".
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"А тепер до новин, про які неможливо мовчати. Сьогодні в Пекіні завершилися Паралімпійські ігри 2022. Наша команда стала другою в медальному заліку після збірної Китаю... Вітаємо наших спортсменів! Пишаємося вашими перемогами. Дякуємо за самовіддачу і підтримку України. Весь світ побачив ваш непокірний дух і спрагу перемоги", - написали артисти.
Українці також бурхливо відреагували на такі досягнення спортсменів.
"Неймовірні, найкращі!", "Кожен на своєму фронті!", "Слава Україні! Ми пишаємося вами", "Наша гордість", "Одна радісна новина", "ми теж скоро переможемо", "наші герої України, слава наші дорогі спортсмени! Героям слава!",- пишуть люди.
Нагадаэмо, українська збірна тріумфально виступила на Паралімпіаді в Пекіні.
Як повідомляла Politeka, українські паралімпійці вразили результатом у перший же день змагань.
Також Politeka писала, що аварія обірвала життя легендарного Чемпіона.