Национальная сборная Украины феноменально выступила на Паралимпийских играх в Пекине, установив новый рекорд для нашей страны.

Об этом в своем Фейсбук сообщило Министерство иностранных дел Украины.

По итогам Паралимпийских игр в Китае сборная Украины заняла второе место в медальном зачете. Всего украинские паралимпийцы завоевали 29 медалей. Из них 11 были золотыми, 10 – серебряными и 8 – бронзовыми.

«Это абсолютный рекорд для Украины. Поздравляем и невероятно гордимся!», - говорится в публикации МИД.

О большом достижении украинской сборной сообщили в своем Инстаграм и артисты «Дизель шоу».

«А теперь к новостям, о которых невозможно молчать. Сегодня в Пекине завершились Паралимпийские игры 2022. Наша команда стала второй в медальном зачете после сборной Китая… Поздравляем наших спортсменов! Гордимся вашими победами. Благодарим за самоотдачу и поддержку Украины. Весь мир увидел ваш непокорный дух и жажду победы», - написали артисты.

Украинцы также бурно отреагировали на такие достижения спортсменов.

«Невероятные, самые лучшие!», «Каждый на своем фронте!», «Слава Украине! Мы гордимся вами», «Наша гордость», «Одна радостная новость», «Мы тоже скоро победим», «Наши герои Украины, слава наши дорогие спортсмены! Героям слава!», - пишут люди.

Напомним, украинская сборная триумфально выступила на Паралимпиаде в Пекине.

Как сообщала Politeka, украинские паралимпийцы поразили результатом в первый же день соревнований.

Также Politeka писала, что авария оборвала жизнь легендарного чемпиона.