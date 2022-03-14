Телеведучий Слава Дьомін опублікував відео з Кузьмою Скрябіним, який виступав на концерті в 2014 році.

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін-успішний український телеведучий. Зірка опублікував на своїй сторінці відео, на якому виступав Кузьма Скрябін в 2014 році.

"А Кузьма ще в 2014 році знав...",- написав Слава під виступом Кузьми.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"А на відео твоя колега Вікторія Жуковська", "Дякую, Слава. Кузьми зараз особливо не вистачає. Але я впевнена він нас з Небес оберігає", "Кузьма Безсмертний", "Кузьма, людина з великої літери, він би перший стояв з автоматом проти окупантів", " кілька днів після поганих новин включає це відео і легше на душі) Кузьма все знав де тоді!!! І говорив відкрито!!!", "Кузьма ти був дивовижний, зробив мій день","прекрасна пісня".



