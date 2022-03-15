Настя Каменських висловилася про те, що відбувається на кордонах Польщі та Білорусії.

Як передає Politeka.net, Настя Каменських вирішила звернутися до окупантів, що везуть гуманітарку і мають намір просунутися через кордон. Зараз українці і добровольці блокують фури з вантажем на дорогах, їм потрібна допомога.

Як відомо, окупанти не дозволяють допомогти громадянам на наших же землях і всіляко перешкоджають утворенню зелених коридорів. Багато жителів без тепла, води, їжі і газу знаходяться у важких положеннях. В помсту багато громадян почали блокувати фури з товаром для країни-агресора. Каменських теж не змовчала.

"Хлопці, краще їдьте у зворотний бік самі, розвантажите свої фури, поки наші не прийшли до вас. Знаючи наших, доведеться пішки і голяка бігти.

На кордоні Польщі та Білорусії потребують людей, український народ продовжує блокувати фури окупантів, які хочуть в обхід санкцій провозити товари через Білорусь В РФ».

Раньше Настя Каменських показала кадри обстріляної росіянами багатоповерхівки в Києві. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram

"РФ, зупинись! Де тут військові бази, про які ви постійно говорите? Де тут небезпека для кого-небудь! Досить брехати! Досить бомбити Україну, наше мирне населення! Наших дітей! Це ж житлові квартали і це тільки маленька частина всіх руйнувань і вбивств! Це аморально, нелюдяно! Тільки занепалі нелюди можуть таке робити! Досить зривати зелені коридори! Досить вбивати людей! Досить спотворювати Інфо у ваших ЗМІ! Як люди можуть з таким погоджуватися, закривати на це очі, мовчати, виконають такі накази! Как???» - написала співачка.

Нагадавши, над Києвом сили ППО збили крилату ракету: осколки впали в житловий район, фото

Як повідомляла Politeka, Каменських з Потапом показала, якими вони стали після безсонних ночей: "благаю, щоб весь світ почув!"

Також Politeka писала, що Каменських розповіла, як росіянам побачитися з полоненими в Україні: "а ваша влада відправляє крематорії"