Як передає Politeka.net, Настя Каменських вирішила звернутися до окупантів, що везуть гуманітарку і мають намір просунутися через кордон. Зараз українці і добровольці блокують фури з вантажем на дорогах, їм потрібна допомога.
Як відомо, окупанти не дозволяють допомогти громадянам на наших же землях і всіляко перешкоджають утворенню зелених коридорів. Багато жителів без тепла, води, їжі і газу знаходяться у важких положеннях. В помсту багато громадян почали блокувати фури з товаром для країни-агресора. Каменських теж не змовчала.
"Хлопці, краще їдьте у зворотний бік самі, розвантажите свої фури, поки наші не прийшли до вас. Знаючи наших, доведеться пішки і голяка бігти.
На кордоні Польщі та Білорусії потребують людей, український народ продовжує блокувати фури окупантів, які хочуть в обхід санкцій провозити товари через Білорусь В РФ».
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"РФ, зупинись! Де тут військові бази, про які ви постійно говорите? Де тут небезпека для кого-небудь! Досить брехати! Досить бомбити Україну, наше мирне населення! Наших дітей! Це ж житлові квартали і це тільки маленька частина всіх руйнувань і вбивств! Це аморально, нелюдяно! Тільки занепалі нелюди можуть таке робити! Досить зривати зелені коридори! Досить вбивати людей! Досить спотворювати Інфо у ваших ЗМІ! Як люди можуть з таким погоджуватися, закривати на це очі, мовчати, виконають такі накази! Как???» - написала співачка.
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Як повідомляла Politeka, Каменських з Потапом показала, якими вони стали після безсонних ночей: "благаю, щоб весь світ почув!"
Також Politeka писала, що Каменських розповіла, як росіянам побачитися з полоненими в Україні: "а ваша влада відправляє крематорії"