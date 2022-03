Как пишет Politeka.net, Настя Каменских с Потапом показали, как сейчас живут и рассказали во время специального интервью о своей жизни во время военного положения. Также певица на иностранном языке попыталась донести проблемы украинского общества, страдающего от оккупационных войск РФ.

«@primerimpacto @tdandrades Moltes gràcies pel seu suport a Ucrania. Умоляю, чтобы весь мир услышал Украину. И он нас слышит! Бесценно понимать, что мы не одни!

Наше государство является очень приятным для всех media, каждый политический лидер, каждый артист, каждый человек из всех людей, находящихся в мире Украина! Please stand with Ukraine. Please help to stop war! Please close the sky! #noflyzoneua» - пишет Каменских под специальным видео.

В сети реагируют: «Спасибо Вам ❤️🇺🇦; Слава Украине!!! 🇺🇦; Невероятная Украина!🙌; Мы любим тебя»; Медальку хотите ?)); Мы с тобой; Спасибо Вам за то, что доносите правду! 🙏🇺🇦; Россия с нами и с нами Бог🙏😎; Слава Украине 🇺🇦🇺🇦; Конец карьере, жалость.. мира вам!; Победа будет за Украиной!🇰🇿🇺🇦; Молодец Настя! Ты сильная! Ты видишь информационную войну. Let the world know o suffering in Ukraine».

Мы также писали, Виталий Козловский - успешный украинский артист. Звезда, как и другие отечественные знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе против российской оккупации. В новом видео в Инстаграм Виталий показал, как встречает день рождения в Киеве.

На кадрах Козловский стоял в темноте с тортом, пока ему пели поздравительную песню. После этого Виталий исполнил украинский гимн вместе с гостями, которые собрались на кухне.

