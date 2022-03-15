Настя Каменских высказалась о том, что происходит на границах Польши и Белоруссии.

Как передает Politeka.net, Настя Каменских решила обратиться к оккупантам, что везут гуманитарку и намерены продвинуться через границу. Сейчас украинцы и добровольцы блокируют фуры с грузом на дорогах, им требуется помощь.

Как известно, оккупанты не позволяют помочь гражданам на наших же землях и всячески препятствуют образованию зеленых коридоров. Многие жители без тепла, воды, еды и газа находятся в трудных положениях. В отместку многие граждане начали блокировать фуры с товаром для страны-агрессора. Каменских тоже не смолчала.

«Ребята, лучше уезжайте в обратную сторону сами, разгрузите свои фуры, пока наши не пришли к вам. Зная наших, придется пешком и голяка бежать.

На границе Польши и Белоруссии нуждаются в людях, украинский народ продолжает блокировать фуры оккупантов, которые хотят в обход санкций провозить товары через Беларусь в РФ».

Ранее Настя Каменских показала кадры обстрелянной россиянами многоэтажки в Киеве. Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм

«РФ, остановись! Где тут военные базы, о которых вы постоянно говорите? Где тут опасность для кого-либо! Хватит врать! Хватит бомбить Украину, наше мирное население! Наших детей! Это же жилые кварталы и это только маленькая часть всех разрушений и убийств! Это аморально, бесчеловечно! Только падшие нелюди могут такое делать! Хватит срывать зеленые коридоры! Хватит убивать людей! Хватит искажать инфо в ваших сми! Как люди могут с таким соглашаться, закрывать на это глаза, молчать, исполнят такие приказы! Как???» - написала певица.

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Как сообщала Politeka, Каменских с Потапом показала, какими они стали после бессонных ночей: "Умоляю, чтобы весь мир услышал!"

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