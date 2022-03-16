Про це, як пише Politeka.net, Джамала розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Теперішній Час. Сюжет".



"Мій чоловік розбудив мене і сказав: "Почалася війна. Росія на нас напала". Я просто заціпеніла від жаху дивлюся, де одна дитина, де друга дитина. Це неможливо навіть усвідомити, що робити, куди бігти. Чому? За что? Це жах, який не описати словами. 24-го [лютого] ми ще три рази спустилися в бомбосховище, коли чули вибухи, а ввечері прийняли рішення висуватися в бік Тернополя. У Тернополі через два дні ми прокинулися знову від вибуху бомби. Потім було прийнято рішення рухатися до кордону. І то ми до кінця не розуміли, Польська це буде чи Румунська. Це катастрофа в самому центрі Європи", - розповіла співачка.

В даний час співачка з дітьми знаходиться в Туреччині в будинку своєї сестри. Чоловік, його родичі та члени команди співачки залишаються в Україні.

Нагадаємо, раніше Джамала заявила, що не хоче знати друзів і родичів з Росії, які не цікавляться, як вона і сини.

"Хочу сказати всім родичам, друзям і знайомим з Росії, що я не хочу їх знати. Ваше мовчання я сприймаю як те, що конкретно ви вигнали мене з дому. Ніяк по-іншому. Саме ви. Мені дуже шкода, що ви всі говорите, як зомбі про "птахів з чіпами", про морських котиків, які вміють стріляти, про мене, начебто нацист або хто там ще. Це все дуже страшно", - сказала співачка.