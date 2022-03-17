На Подолі в Києві Російський снаряд влучив у будинок та офіс музичного українського продюсера Юрія Фальоси, який працював з Ані Лорак, Мікою Ньютон, Машею Гойєю та іншими виконавцями.

За словами продюсера, який також у минулому був цивільним чоловіком Ані Лорак, таким чином він позбувся і будинку, і офісу, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Фалеси в Facebook.

"Ні вдома, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, будемо відбудовуватися заново...!» ,- написав Фальоса, показавши зруйновану будову.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ввечері 16 березня ворог знову обстрілював Київ. Снаряди влучили у кілька приватних будинків у Подільському районі.

Додамо, що в понеділок, 14 березня, під обстріл потрапив будинок телеведучого Ігоря Кондратюка.

У цей день Кондратюку виповнилося 60 років.

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні «прилетіло» від рашистів. Росіяни-лайно планети Земля, - потрапили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські Безславні безмозкі покидьки! Слава ВСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!"- написав він.