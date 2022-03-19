Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - відома українська телеведуча і зірка 1+1. Знаменитість також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу поділилася своїм фото і підбадьорила українців.
"Після навіть самої темної ночі все одно наступають світанки і сходить сонце. Коли зло настільки очевидно, добро обов'язково має перемогти.
Я вже втомилася вгадувати, в який день закінчиться війна нашою перемогою. У мене передчуття, що все станеться раптово і несподівано. Як і на Майдані.
Поки я слухаю те, що говорить Американський колишній командувач військами США в Європі генерал Ben Hodges:
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За 10-12 днів росіяни можуть опинитися в тій точці, коли не зможуть більше воювати – за умови, що Україна буде вчасно отримувати обіцяну Заходом зброю", - написала Марічка.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Тримаємося, віримо", "спасибі вам", " так, все буде Україна. Наша перемога дуже скоро!", "Вірю в перемогу, і наші діти повернуться до нас", "Марічко, ти зразок для українських жінок. Я тебе обожнюю".