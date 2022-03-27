Кондратюк: вони були чудовиськами, які після анексії Криму і розв'язки війни на Донбасі робили вигляд, що нічого не сталося.

Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, у будинок якого раніше був частково зруйнований через обстріли, емоційно висловився з приводу українських артистів, що втекли з країни і відмовчуються про агресію рф.

Кондратюк підтримав ідею Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики позбавити таких зірок державних нагород:

"Я не знаю, що робити з хворою дівчиною Maruv. На її батьківщині, в Павлограді, розбомбили станцію ті, для кого вона співає і показує свою голу красиву за*ницю. Що з ними всіма робити?

Одноклітинні істоти. Я до них дуже жорстокий. Вони для мене ці люди скінчені, тому що вони були чудовиськами, які після анексії Криму і розв'язки війни на Донбасі робили вигляд, що нічого не сталося.

Вони продовжили працювати в Росії. навіть зараз приїжджають в Бучу, виступають для окупантів. А я дуже хотів би, щоб їх змусили це зробити. Це було б офігенно! У своїх коротких спідницях у болотах для кадирівців", - заявив Ігор Кондратюк.

Ми також писали, Катя Осадча активно висловлює свою позицію проти окупантів, що вторглися на наші землі, а Леся Нікітюк працює в притулку і постійно допомагає всім біженцям. Знаходять і артистки, які піклуються про добробут, тому мовчки Поїхали з країни. Такою стала і Анна Корсун.

"Аня віддай український паспорт, отримай Рос. і йди слідом за російським кораблем" - жорстко підмітила Осадча.

Спочатку історію із засудженням Корсун представила Нікітюк, в анонсі того самого інтерв'ю подається одна з цитат MARUV, в якій вона стверджує, що «з упевненістю приймає життя в епоху змін".

Нагадавши, будинок Усика під Києвом окупували російські військові

Також Politeka писала, що ЗСУ знищили один з новітніх літаків окупантів на Харківщині

А ще Politeka повідомляла, що на Харківщині українські воїни вибили окупантів з ще одного села