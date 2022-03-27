Кондратюк: они были чудовищами, которые после аннексии Крыма и развязки войны на Донбассе делали вид, что ничего не произошло.

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, в дом которого ранее был частично разрушен из-за обстрелов, эмоционально высказался по поводу украинских артистов, что сбежали из страны и отмалчиваются об агрессии рф. Коснулось это Светланы Лободы, Ани Лорак и Maruv в том числе.

Кондратюк поддержал идею комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике лишить таких звезд государственных наград:

"Я не знаю, что делать с больной девушкой Maruv. На ее родине, в Павлограде, разбомбили станцию ​​те, для кого она поет и показывает свою голую красивую за*ницу. Что с ними всеми делать?

Одноклеточные существа. Я к ним очень жесток. Они для меня эти люди кончены, потому что они были чудовищами, которые после аннексии Крыма и развязки войны на Донбассе делали вид, что ничего не произошло.

Они продолжили работать в России. даже сейчас приезжают в Бучу, выступают для оккупантов. А я очень хотел бы, чтобы их заставили это сделать. Это было бы офигенно! В своих коротких юбках в болотах для кадыровцев", – заявил Игорь Кондратюк.

Мы также писали, Катя Осадчая активно выражает свою позицию против оккупантов, что вторглись на наши земли, а Леся Никитюк работает в приюте и постоянно помогает всем беженцам. Находят и артистки, которые заботятся о благосостоянии, поэтому молча уехали из страны. Такой стала и Анна Корсун.

"Аня отдай украинский паспорт, получи рус. и иди вслед за российским кораблем" - жестко подметила Осадчая.

Сначала историю с осуждением Корсун представила Никитюк, в анонсе того самого интервью подается одна из цитат MARUV, в которой она утверждает, что «с уверенностью принимает жизнь в эпоху перемен".

Напомним, дом Усика под Киевом оккупировали российские военные

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