Ведучий церемонії "Оскар" Кріс Рок невдало пожартував на адресу дружини Вілла Сміта і отримав від актора удар по обличчю прямо на сцені. Відео моменту з'явилося в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, комік порівняв Джаду з героїнею фільму "Солдат Джейн" через її зачіску.

"Чекаю не дочекаюся виходу "Солдат Джейн-2", - вимовив Рок.

Дружина Уілла Сміта носить дуже коротку стрижку, проте причина цього, як відомо, не гонитва за модою, а хвороба.

50-річна знаменитість почала стрімко лисіти через аутоімунне захворювання — вона позбулася значної частини волосся і в підсумку була змушена поголитися налисо. Актриса зізнавалася, що облисіння стало для неї великим психологічним випробуванням і призвело до депресії, але їй вдалося побороти важкий душевний стан завдяки підтримці чоловіка і дітей.

Вілл Сміт не оцінив почуття гумору Кріса Рока, що межує з хамством і, піднявшись на сцену, завдав удару. Потім, повернувшись на місце, актор обматюкав коміка і заявив, щоб той не вимовляв ім'я його дружини "своїм ганебним ротом".

Пізніше, вже під час отримання премії, Сміт вибачився за свій вчинок.

Додамо, що для Вілла Сміта церемонія ознаменувалася не тільки неприємним конфліктом, але і довгоочікуваною нагородою.

За роль батька Серени і Вінус Вільямс в біографічній драмі "Король Річард" Сміт був удостоєний "Оскара" в номінації "Кращий актор".

Раніше в березні Сміт також удостоївся за цю роль головної премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв - BAFTA.

Нагадаємо, лідер українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин втратив своє житло під Гостомелем.

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