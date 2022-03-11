Как передает Politeka.net, известная хореограф, танцовщица и победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева резко высказалась относительно некоторых артистов.

«Противно смотреть на бывших украинских артисток, которые только после того, как им прищемили жопу, начали выставлять жалкие сторис и посты! Надеюсь, скоро они перестанут собирать стадионы и ответят за молчание и смерти наших детей!!!» - написала она в Сторис.

Напомним, дом звезды "Танців з зірками" Илоны Гвоздевой был разрушен в результате атаки российских оккупантов. После этого хореограф эмоционально обратилась к диктатору Владимиру Путину, чьи российские солдаты разрушили ее дом.

Также Гвоздева рассказлівала, что вусловях войны старается быть полезной для своего окружения и общества, координируя знакомых и пытаясь информационно реагировать на новости. Также она начала записывать видео своих тренировок, в надежде, что они кому-то могут стать полезными.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Гвоздева, чей дом разбомбили, приняла важное решение: "Чтобы не сойти с ума..."

Как сообщала Politeka, российские оккупанты разрушили дом Гвоздевой: хореограф обматерила Путина

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" пожаловалась на печальные реалии своей жизни: "Сонная, нервная и слегка..."