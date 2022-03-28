Ведущий церемонии «Оскар» Крис Рок неудачно пошутил в адрес жены Уилла Смита и получил от актера удар по лицу прямо на сцене. Видео момента появилось в сети.

Как сообщает Politeka.net, комик сравнил Джаду с героиней фильма "Солдат Джейн" из-за ее прически.

"Жду не дождусь выхода "Солдат Джейн-2", - произнес Рок.

Супруга Уилла Смита носит очень короткую стрижку, однако причина этого, как известно, не погоня за модой, а болезнь.

50-летняя знаменитость начала стремительно лысеть из-за аутоиммунного заболевания — она лишилась значительной части волос и в итоге была вынуждена побриться налысо. Актриса признавалась, что облысение стало для нее большим психологическим испытанием и привело к депрессии, но ей удалось побороть тяжелое душевное состояние благодаря поддержке супруга и детей.

Уилл Смит не оценил чувства юмора Криса Рока, граничащего с хамством и, поднявшись на сцену, нанес удар. Затем, вернувшись на место, актер обматерил комика и заявил, чтобы тот не произносил имя его жены "своим позорным ртом".

Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок.

Добавим, что для Уилла Смита церемония ознаменовалась не только неприятным конфликтом, но и долгожданной наградой.

За роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард" Смит был удостоен «Оскара» в номинации «Лучший актер».

Ранее в марте Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств - BAFTA.

Напомним, лидер украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин лишился своего жилья под Гостомелем.

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