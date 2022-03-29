За словами Падалко, більше тижня всі її думки були присвячені Ірпеню, адже саме там її чоловік Єгор Соболєв зі своїми побратимами отримав завдання.
"Довгі дні без зв'язку, потім поодинокі смс, і сьогодні нарешті... Ірпінь повністю звільнений від окупантів! Зачистки тривають..." ,- повідомила Падалко, опублікувавши кадри чоловіка у військовому обмундируванні і розгромленого окупантами міста.
«Маленьке затишне містечко розбомблене. Ми тільки минулого літа їздили туди на матч сина проти місцевої футбольної команди, тому, як я розумію, зачистити від орків місцевий стадіон (блакитні руїни) було особливо цінно. Ще недавно ми там сиділи щасливою об'єднаною сім'єю, де найбільшим нашим викликом було перекричати:) дуже активних мам місцевої команди...",- поділилася спогадами Падалко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ірпені були вбиті батьки головного диригента Львівської опери Івана Чередниченка.
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"Всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку і підтримці... але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники... тому попередній пост про пошук видаляю...», - написав Чередниченко на своїй сторінці в Facebook.
28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто нарешті звільнене від російських загарбників:
"Наш Ірпінь звільнений від Московської нечисті! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям".
За його словами, в місті тривають зачистки, а також очікуються ще атаки ворога, тому повертатися поки дуже небезпечно.
В даний час в Ірпені залишається близько 4 тисяч мирних жителів, яких мер міста просить евакуювати.
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