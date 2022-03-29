Чоловік телеведучої "1 + 1" Марічки Падалко бере участь у звільненні Ірпеня. Через військові дії чоловік днями не зв'язувався зі своєю сім'єю

За словами Падалко, більше тижня всі її думки були присвячені Ірпеню, адже саме там її чоловік Єгор Соболєв зі своїми побратимами отримав завдання.

"Довгі дні без зв'язку, потім поодинокі смс, і сьогодні нарешті... Ірпінь повністю звільнений від окупантів! Зачистки тривають..." ,- повідомила Падалко, опублікувавши кадри чоловіка у військовому обмундируванні і розгромленого окупантами міста.

«Маленьке затишне містечко розбомблене. Ми тільки минулого літа їздили туди на матч сина проти місцевої футбольної команди, тому, як я розумію, зачистити від орків місцевий стадіон (блакитні руїни) було особливо цінно. Ще недавно ми там сиділи щасливою об'єднаною сім'єю, де найбільшим нашим викликом було перекричати:) дуже активних мам місцевої команди...",- поділилася спогадами Падалко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ірпені були вбиті батьки головного диригента Львівської опери Івана Чередниченка.

"Всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку і підтримці... але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники... тому попередній пост про пошук видаляю...», - написав Чередниченко на своїй сторінці в Facebook.

28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто нарешті звільнене від російських загарбників:

"Наш Ірпінь звільнений від Московської нечисті! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям".

За його словами, в місті тривають зачистки, а також очікуються ще атаки ворога, тому повертатися поки дуже небезпечно.

В даний час в Ірпені залишається близько 4 тисяч мирних жителів, яких мер міста просить евакуювати.

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