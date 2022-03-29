О трагедии Чередниченко сообщил на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

Несчастье произошло в Ирпене.

«Всем безгранично благодарен за помощь в поиске и поддержке… но, к сожалению, сегодня волонтеры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы… поэтому предыдущий пост о поиске удаляю…», - написал Чередниченко.

«Прошу помолиться за души невинноубиенных… Надежды и Владимира…,» - обратился к друзьям и подписчикам дирижер.

Напомним, 28 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город наконец освобожден от российских захватчиков:

"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям".

По его словам, в городе продолжаются зачистки, а также ожидаются еще атаки врага, поэтому возвращаться пока очень опасно.

В настоящее время в Ирпене остается около 4 тысяч мирных жителей, которых мэр города просит эвакуировать.

Напомним, российских солдат на войну в Украину отправляет комиссар родом из Киевщины, фото.

Также Politeka.net писала,что оккупанты за сутки потеряли аж 8 самолетов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте.

Кроме того Politeka.net сообщала, что появились фото с места трагедии, где российские военные расстреляли авто с семьей, которая пыталась эвакуироваться.