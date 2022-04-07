Співачка розповіла про ще одну втрату, яка сильно вплинула на неї.

Як пише Politeka.net, Камалія є відомою українською виконавицею, вона одружена з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Тому артистку називають найбагатшою виконавицею. Зірка до вторгнення окупантів на наші землі займалася кіньми і тримала в стайні біля Бучі своїх улюбленців.

Нещодавно Камалія розповіла про особисте горе. Спочатку вона позбулася коня Тоті-Сеньйора, сина легендарного Тотіласа, багаторазово чемпіона світу, чемпіона Олімпійських ігор. Російські окупанти розстріляли кілька коней з нашої стайні "КСК Буча" і замінували її.

"Ще одного мого коня, Габілена, якого ми шукали, після розмінування околиць у Бучі, знайшли вбитим у полі, поруч зі стайнею Кск Буча! Зелених тобі лугів, мій малюк! Біжи по веселці! Пам'ять про тебе назавжди залишиться в моєму серці!😭 💔 🙏 Ніхто не забуде звірств, які вчинили Російські орки на нашій землі! Всі отримають по заслугах! Виродки, горіти вам в пеклі! Амінь 🙏 " - пише Камалія в Instagram знову.

Ми також писали, у своєму зверненні до парламенту Греції президент України Володимир Зеленський подякував за допомогу і закликав зупинити путінський режим:

"Я вдячний Греції за надану гуманітарну та оборонну підтримку України. Але війна триває. Знищення Маріуполя триває.

Депортація людей з тих територій, на які прийшли російські війська, триває. Закликаю зробити більше для того, щоб Росія почала шукати мир і відмовилася навіть від мрії про підкорення України», - заявив Зеленський.

Нагадавши, одеські бізнесмени втекли до Москви - що буде з їх майном.

Також повідомлялося, що Олексій Арестович вперше розповів, чому від українців приховували, що РФ дійсно готується до вторгнення.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти насильно вивезли з Маріуполя лікарів і пацієнтів лікарні.