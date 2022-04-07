Как пишет Politeka.net, Камалия является известной украинской исполнительницей, она замужем за мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Поэтому артистку называют самой богатой исполнительницей. Звезда до вторжения оккупантов на наши земли занималась лошадьми и держала в конюшне у Бучи своих любимцев.
Недавно Камалия рассказала о личном горе. Сначала она лишилась коня Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр. Русские оккупанты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни «КСК Буча» и заминировали её.
«Ещё одного моего коня, Габилена, которого мы искали, после разминирования окрестностей в Буче, нашли убитым в поле, рядом с конюшней Кск Буча! Зелёных тебе лугов, мой малыш! Беги по радуге! Память о тебе навсегда останется в моём сердце!😭💔🙏 Никто не забудет зверств, какие совершили русские орки на нашей земле! Все получат по заслугам! Выродки, гореть вам в аду! Аминь 🙏» - пишет Камалия в Инстаграм снова.
Мы также писали, в своем обращении к парламенту Греции президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за помощь и призвал остановить путинский режим:
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«Я благодарен Греции за оказанную гуманитарную и оборонную поддержку Украины. Но война продолжается. Уничтожение Мариуполя продолжается.
Депортация людей с тех территорий, на которые пришли российские войска, продолжается. Призываю сделать больше для того, чтобы Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты о покорении Украины», - заявил Зеленский.
Напомним, одесские бизнесмены сбежали в москву - что будет с их имуществом.
Также сообщалось, что Алексей Арестович впервые рассказал, почему от украинцев скрывали, что РФ действительно готовится к вторжению.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты насильно вывезли из Мариуполя врачей и пациентов больницы.