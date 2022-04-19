Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила сама Полякова. За її словами, вона взагалі залишилася без речей.
"Вітаю вас зі Стамбула, я прилетіла, щоб виступити на благодійному матчі «Шахтаря», заспівати гімн. Але зі мною сталася пригода, як завжди. Моя валіза не долетіла і мені нема в чому виступати", - повідомила артистка.
Тепер, уточнила Полякова, їй нічого надіти і нічого взути.
"Ну що ж, думаю, що я щось придумаю. Головне, щоб мікрофон включили", - запевнила Оля Полякова.
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Нагадаємо, раніше Полякова виступила перед початком благодійного матчу "Шахтар" – "Олімпіакос" в Греції.
Також Politeka.net писала, що окупанти повністю зруйнували житло батьків співачки Ольги Цибульської в Ірпені. На щастя, самі вони не постраждали - їх встигли вивезти.
Також повідомлялося, що в заблокованому окупантами Маріуполі померла мама ведучого Андрія Біднякова.
"Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою... але я впевнений, що рано чи пізно — я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території буде знову висіти український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене і ще у тисяч українців ... " - написав Бідняков на своїй сторінці в Instagram.