Українська співачка Оля Полякова залишилася без концертного вбрання прямо перед своїм виступом у Стамбулі, куди вона прилетіла, щоб заспівати гімн перед благодійним матчем «Шахтаря».

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила сама Полякова. За її словами, вона взагалі залишилася без речей.

"Вітаю вас зі Стамбула, я прилетіла, щоб виступити на благодійному матчі «Шахтаря», заспівати гімн. Але зі мною сталася пригода, як завжди. Моя валіза не долетіла і мені нема в чому виступати", - повідомила артистка.

Тепер, уточнила Полякова, їй нічого надіти і нічого взути.

"Ну що ж, думаю, що я щось придумаю. Головне, щоб мікрофон включили", - запевнила Оля Полякова.

Нагадаємо, раніше Полякова виступила перед початком благодійного матчу "Шахтар" – "Олімпіакос" в Греції.

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Також повідомлялося, що в заблокованому окупантами Маріуполі померла мама ведучого Андрія Біднякова.

"Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою... але я впевнений, що рано чи пізно — я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території буде знову висіти український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене і ще у тисяч українців ... " - написав Бідняков на своїй сторінці в Instagram.



