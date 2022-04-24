Ще кілька тижнів тому з'явилися новини, що російська Примадонна Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми вирішила виїхати, як це вже зробили,наприклад Земфіра і Рената Литвинова. Артисти висловили свою позицію - вони проти війни і не схвалюють Шалений напад рф на українські землі і громадян.

Цього разу Максим Галкін не витримав після чергового обстрілу від російських окупантів і висловився:

"Я не можу не поставити пару питань, природних для кожної людини. Ось вчора, напередодні світлого свята Великодня, в день сходження благодатного вогню, летять крилаті російські ракети в житловий будинок в Одесі. Гине сім'я, гине тримісячна дитина. Як це, поясніть мені? Почнемо з того, що крилаті ракети не повинні прилітати в житлові будинки і в будній день, не тільки в свята. Але ви, офіційні особи, одночасно Моліться з Патріархом про мир, везете Благодатний вогонь в Москву і при цьому ця ж влада посилає ці ракети " - підмітив Галкін.

Він додав, що саме російські ракети прилетіли в будинки до громадян Одеси, ніяке ППО їх не збивало і це добре видно на відео.

«У такій кількості страшних речей винна Росія і при цьому говорить, що не винна. Звірства в Бучі - це не ми, малайзійський Боїнг - це не ми, Маріуполь зрівняли з землею - це не ми, в Одесу летить ракета - це ми, але не зовсім ми. Всі не ми? А ми чого там робимо? Глибокі співчуття всім рідним загиблим і світла пам'ять " - додав Галкін.

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