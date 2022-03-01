Знаменитый американский писатель, известный как "Король ужасов", поддержал украинцев в войне с российскими захватчиками.

Как пишет Politeka.net Стивен Кинг 28 февраля выложил фото на своей странице в соцсети, на котором запечатлен в футболке с сине-желтой надписью I stand with Ukraine, который можно перевести, как "Я поддерживаю Украину".

"Обычно я не публикую фото с собой, но сегодня исключение", – отметил один из самых известных писателей современности.

Отметим, еще до военного вторжения в Украину 23 февраля после часовой скандальной речи Путина и признания так называемых "ДНР " и"ЛНР" Стивен Кинг заявил, что президент РФ сделал большой просчет.

"Путин сделал серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом", – написал Стивен Кинг.

Напомним, Украину в войне с Россией поддержали многие мировые знаменитости. Среди них – Анджелина Джоли, Сара Джессика Паркер, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Шеннен Догерти, Вера Фармига, Джаред Лето.

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