Некоторые звезды шоу-бизнеса сделали посты в поддержку Украины и записали видеообращения, сообщает Politeka.net. В частности, певец Иван Дорн заявил, что Россия объявила полномасштабную войну, и обратился к гражданам РФ с призывом остановить катастрофу.

Артист Валерий Меладзе также выступил с обращением. По его словам, такого, что сейчас происходит между двумя странами происходить не должно. Певец попросил прекратить военный действия и начать переговоры.

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в своем Инстаграм черное фото, которое подписал: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

Шоумен Максим Галкин сообщил, что на связи с Украиной с раннего утра, и не может поверить, что такое возможно.

"Не может быть оправданий войне! Нет войне!", - написал он.

Певица Вера Брежнева в сторис Инстаграм подчеркнула, что Украина - мирная страна и не хочет войны.

"Ничто не сможет оправдать войну! Остановите ее!", - написала артистка.

Исполнительница Светлана Лобода отметила, что с пяти утра у нее нет связи с родными в Украине.

"Господи, остановите всё это

Я просто плачу", - призналась артистка.

Высказался о вмешательстве РФ в Украину и Макс Барских. Он сообщил, что проснулся в Киеве от звука сирен и взрывов.

"Мой родной город Херсон в котором я родился и вырос по тихонько разрушают! Моя душа болит! Там по-прежнему моя семья которую я не могу вывезти, так как постоянно происходят атаки со стороны России. Обращаюсь ко всем русским, кто понимает и видит что происходит. Неужели вы искренне чувствуете что правители вашей страны ведут вас в светлое будущее?", - написал артист.

Также в соцсетях высказались российский артисты Максим Виторган и Екатерина Варнава. Последняя написала, что ей страшно, и российские власти не думают о простом народе.

С требованиями прекратить войну выступили кинорежиссер Кантемир Балагов, блогерша Анастасия Ивлеева, футболист Федор Смолов, певец Сергей Лазарев и другие.

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