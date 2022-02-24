Некоторые звезды шоу-бизнеса сделали посты в поддержку Украины и записали видеообращения, сообщает Politeka.net. В частности, певец Иван Дорн заявил, что Россия объявила полномасштабную войну, и обратился к гражданам РФ с призывом остановить катастрофу.
Артист Валерий Меладзе также выступил с обращением. По его словам, такого, что сейчас происходит между двумя странами происходить не должно. Певец попросил прекратить военный действия и начать переговоры.
Телеведущий Иван Ургант опубликовал в своем Инстаграм черное фото, которое подписал: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".
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Шоумен Максим Галкин сообщил, что на связи с Украиной с раннего утра, и не может поверить, что такое возможно.
"Не может быть оправданий войне! Нет войне!", - написал он.
Певица Вера Брежнева в сторис Инстаграм подчеркнула, что Украина - мирная страна и не хочет войны.
"Ничто не сможет оправдать войну! Остановите ее!", - написала артистка.
Исполнительница Светлана Лобода отметила, что с пяти утра у нее нет связи с родными в Украине.
"Господи, остановите всё это
Я просто плачу", - призналась артистка.
Высказался о вмешательстве РФ в Украину и Макс Барских. Он сообщил, что проснулся в Киеве от звука сирен и взрывов.
"Мой родной город Херсон в котором я родился и вырос по тихонько разрушают! Моя душа болит! Там по-прежнему моя семья которую я не могу вывезти, так как постоянно происходят атаки со стороны России. Обращаюсь ко всем русским, кто понимает и видит что происходит. Неужели вы искренне чувствуете что правители вашей страны ведут вас в светлое будущее?", - написал артист.
Также в соцсетях высказались российский артисты Максим Виторган и Екатерина Варнава. Последняя написала, что ей страшно, и российские власти не думают о простом народе.
С требованиями прекратить войну выступили кинорежиссер Кантемир Балагов, блогерша Анастасия Ивлеева, футболист Федор Смолов, певец Сергей Лазарев и другие.
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