«Мені звичайно приємно, що багатьом їз вас подобаються пісні, які я виконую, але щоб уже так нахабно їх переспівувати!? Без огляду на авторське право, інтелектуальні права, прожите мною моє життя у моїх піснях…»

Про це, як повідомляє Politeka.net, заявила українська співачка і політичний діяч Оксана Білозір. Додамо, що артистка також є кумою колишнього президента України Петра Порошенка.

Співачка обурюється, що деякі артисти переспівали її пісні і пригрозила судом.

«Невже не вистачає творчої фантазії та свого креативного мислення? Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють! Хочете отримувати листи-щастя⁉», - звернулася до своїх кривдників Білозір.

Серед тих, на кого обурилася співачка: Оля Полякова, Тоня Матвієнко Ольга Полежака.

«Питання до @polyakovamusic що переспівала Мелодію Скорика, знану, як Свіча - присвячену Геноциду українців через Голодомор», - пояснила свої претензії Білозір.

Що стосується Тоні Матвіенко, то у Білозір виникли претензіїї стосовно пісні «Коханий».

«Яку Ігор Білозір присвятив мені та Квітці Цісик», - підкреслила співачка.

Білозір побажала артисткам творити в своїй унікальній манері і підкреслила, що репліка ніколи не стане оригинілом.

Додамо, що цей пост викликав бурю гніву серед користувачів соцмереж. Багато з них присоромили Білозір за цей вчинок.

«Сором і ганьба вам, Оксано, за цей допис», «Одразу видно для кого війна, а для кого саме час для піару, в саме головне що ви Оксано самі переспівували не один раз! Дівчата стараються як можуть а вам аби нажитись! Стидоба! А ще й при владі! Фу», «Позор», «Саме доречний час щоб вирішувати стосунки?! Під час війни є набагато важливіші питання!! Чи просто хайп?!», «До чого оці всі ваші пости ?? Ви зараз депутат так от і дипутуйте … взяли б та самі заспівали … зараз не час лити оце все лайно !! Беріть та допомагайте , а не сійте злобу !!! Це Не додає вам плюс до карми», - пишуть українці на сторінці Білозір в коментарях.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов звернувся до українців за допомогою - зник його друг.

Також Politeka.net писала, що Полякову далеко від України наздогнали неприємності.

Крім того Politeka.net повідомляла, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.