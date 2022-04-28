«Мне конечно приятно, что многим из вас нравятся песни, которые я исполняю, но чтобы уж так нагло их перепевать!? Без оглядки на авторское право, интеллектуальные права, прожитую мною мою жизнь в моих песнях...»

Об этом, как сообщает Politeka.net, заявила украинская певица и политический деятель Оксана Билозир. Добавим, что артистка также является кумой бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Певица возмущается, что некоторые артисты перепели ее песни и пригрозила судом.

"Неужели не хватает творческой фантазии и креативного мышления? Напоминаю, что война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать письма-счастья⁉",- обратилась к своим обидчикам Белозор.

Среди тех, на кого рассердилась певица: Оля Полякова, Тоня Матвиенко Ольга Полежака.

"Вопрос к @polyakovamusic, которая перепела Мелодию Скорика, известную, как Свеча - посвященную Геноциду украинцев через Голодомор», - объяснила свои претензии Билозир.

Что касается Тони Матвиенко, то у Билозир возникли претензии относительно песни «Коханий».

"Которую Игорь Билозир посвятил мне и Квітці Цісик", - подчеркнула певица.

Билозир пожелала артисткам творить в своей уникальной манере и подчеркнула, что реплика никогда не станет оригинілом.

Добавим, что этот пост вызвал бурю гнева среди пользователей соцсетей. Многие из них пристыдили Билозир за этот поступок.

«Стыд и позор вам, Оксана, за это сообщение», «Сразу видно для кого война, а для кого самое время для пиара, в самое главное что вы, Оксана, сами перепевали не один раз! Девушки стараются как могут, а вам лишь бы нажиться! Стыдоба! А еще и у власти! Фу», «Позор», «Самое подходящее время чтобы решать отношения?! Во время войны есть гораздо более важные вопросы!! Или просто хайп?!», «К чему эти все ваши посты?? Вы сейчас депутат так вот и депутатствуйте ... взяли бы да сами спели ... сейчас не время лить это все дерьмо!! Берите да помогайте, а не сейте злобу !!! Это не добавляет вам плюс к карме», - пишут украинцы на странице Билозир в комментариях.

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.

Также Politeka.net писала, что Полякову далеко от Украины настигли неприятности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.