Об этом, как сообщает Politeka.net, заявила украинская певица и политический деятель Оксана Билозир. Добавим, что артистка также является кумой бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Певица возмущается, что некоторые артисты перепели ее песни и пригрозила судом.
"Неужели не хватает творческой фантазии и креативного мышления? Напоминаю, что война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать письма-счастья⁉",- обратилась к своим обидчикам Белозор.
Среди тех, на кого рассердилась певица: Оля Полякова, Тоня Матвиенко Ольга Полежака.
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"Вопрос к @polyakovamusic, которая перепела Мелодию Скорика, известную, как Свеча - посвященную Геноциду украинцев через Голодомор», - объяснила свои претензии Билозир.
Что касается Тони Матвиенко, то у Билозир возникли претензии относительно песни «Коханий».
"Которую Игорь Билозир посвятил мне и Квітці Цісик", - подчеркнула певица.
Билозир пожелала артисткам творить в своей уникальной манере и подчеркнула, что реплика никогда не станет оригинілом.
Добавим, что этот пост вызвал бурю гнева среди пользователей соцсетей. Многие из них пристыдили Билозир за этот поступок.
«Стыд и позор вам, Оксана, за это сообщение», «Сразу видно для кого война, а для кого самое время для пиара, в самое главное что вы, Оксана, сами перепевали не один раз! Девушки стараются как могут, а вам лишь бы нажиться! Стыдоба! А еще и у власти! Фу», «Позор», «Самое подходящее время чтобы решать отношения?! Во время войны есть гораздо более важные вопросы!! Или просто хайп?!», «К чему эти все ваши посты?? Вы сейчас депутат так вот и депутатствуйте ... взяли бы да сами спели ... сейчас не время лить это все дерьмо!! Берите да помогайте, а не сейте злобу !!! Это не добавляет вам плюс к карме», - пишут украинцы на странице Билозир в комментариях.
Напомним, Александр Пономарев обратился к украинцам за помощью - исчез его друг.
Также Politeka.net писала, что Полякову далеко от Украины настигли неприятности.
Кроме того Politeka.net сообщала, что родители известной украинской певицы оказались в оккупации.