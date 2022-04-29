На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що раніше вона не пускала агресію в своє серце, але з 24 лютого після повномасштабного вторгнення рф в Україну все змінилося.

"Одного разу в Баришівці комендантська година тривала повні чотири дні. Після того, як вийшла «Молитва», у мене був час, щоб написати щось. Раніше агресію я не пускала в своє серце. Завжди була зайнята потребами людей і волонтерством. Але кожна подія в Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Луганській та Донецькій областях злобою проникала крізь мене майже непомітно. Проникали в саме серце. Ось воно і виплеснулося. У монолозі. Хочу з вами поділитися", - написала Alyona Alyona.

Реперша також висловила впевненість у тому, що скільки б звірств ще не вчинили російські солдати, українці все одно переможуть, а окупанти розплатяться за свої вчинки.

"Мурашки, дуже сильно","Українки прекрасні в своїй люті і рішучості. Ви своїм голосом дали вихід на нашому спільному болю і виголосили нашу волю до перемоги», «Поки що кращий текст, що я чув після 24 лютого», - пишуть в коментарях шанувальники Alyona Alyona.

Нагадаємо, у квітні Alyona Alyona повідомила про загибель рідної людини – окупанти позбавили життя її кума.

"Твої подвиги, кум, вберігали нам життя. Тепер ти будеш крилами закривати нам небо над Україною. Слава Тобі, воїн, і вічна пам'ять. Герої не вмирають", - написала Alyona Alyona на своїй сторінці в Facebook.

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