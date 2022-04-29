На своей странице в Instagram артистка призналась, что раньше она не пускала агрессию в свое сердце, но с 24 февраля после полномасштабного вторжения рф в Украину все изменилось.

«Однажды в Барышевке комендантский час длился полные четыре дня. После того, как вышла «Молитва», у меня было время, чтобы написать что-то. Раньше агрессию я не пускала в свое сердце. Всегда была занята потребностями людей и волонтерством. Но каждое событие в Буче, Мариуполе, Харькове, Чернигове, луганской и донецкой областях злобой проникало сквозь меня почти незаметно. Проникали в самое сердце. Вот оно и выплеснулось. В монологе. Хочу с вами поделиться», - написала Alyona Alyona.

Рэперша также высказала уверенность в том, что сколько бы зверств еще не совершили русские солдаты, украинцы все равно победят, а оккупанты расплатятся за свои поступки.

«Мурашки, очень сильно», «Украинки прекрасны в своей ярости и решительности. Вы своим голосом дали выход нашей общей боли и объявили нашу волю к победе», «Пока что лучший текст, что я слышал после 24 февраля», - пишут в комментариях поклонники Alyona Alyona.

Напомним, в апреле Alyona Alyona сообщила о гибели родного человека – оккупанті лишили жизни ее кума.

«Твои подвиги, кум, уберегали нам жизнь. Теперь ты будешь крыльями закрывать нам небо над Украиной. Слава тебе, воин, и вечная память. Герои не умирают», - написала Alyona Alyona на своей странице в Facebook.

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